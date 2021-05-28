Keşan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Keşan ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.O. (38) idaresindeki 22 FG 971 plakalı araç ile S.P. (55) idaresindeki araç, Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, C.O. ve S.P. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza görüntüleri, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.