Son Dakika Haberleri: Keşan'da trafik kazası: 3 yaralı
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Keşan'da trafik kazası: 3 yaralı

59 dakika önce

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Keşan'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilye göre; Keşan istikametinden Gelibolu istikametine giden Cengiz Özad (30) idaresindeki 25 AG 620 plakalı otomobil ile Latif Gürler (68) yönetimindeki 22 AAE 777 plakalı otomobil Yerlisu Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, Cengiz Özad ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güleser Özad (29) ve Latif Gürler yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:44 Kaynak: AA
Gelibolu, Keşan, Güncel
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