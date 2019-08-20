Keşan'da trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Keşan Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:06 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Keşan'dan Mecidiye
köyü istikametine giden Mutlu Çetin idaresindeki 34 FPY 16 plakalı otomobil, Babadere mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Mutlu Çetin ile otomobildeki Serap, Filiz, Tuğçe ve Batuhan Çetin yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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