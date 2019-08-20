Son Dakika Haberleri: Keşan'da trafik kazası: 5 yaralı
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Keşan'da trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Keşan'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Keşan'dan Mecidiye köyü istikametine giden Mutlu Çetin idaresindeki 34 FPY 16 plakalı otomobil, Babadere mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Mutlu Çetin ile otomobildeki Serap, Filiz, Tuğçe ve Batuhan Çetin yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mecidiye, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:06 Kaynak: AA
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