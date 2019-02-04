Keşan'da Typ Başvuruları
1 saat önce
Toplum Yararına Program (TYP) projesi kapsamındaki işçi alımlarına yönelik başvurular başladı.
Toplum Yararına Program (TYP) projesi kapsamındaki işçi alımlarına yönelik başvurular başladı. İŞKUR
'un Türkiye
genelinde uyguladığı TYP projesi kapsamında, Keşan
, İpsala
ve Enez
bölgelerini kapsayan TYP başvuruları Keşan Kaymakamlığında yapıldı.
Adı geçen ilçelerdeki çeşitli kurumlara, 1 Mart - 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek TYP projesi kapsamında çalıştırılacak 432 kontenjan için ilk gün çok sayıda vatandaş başvuru yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:00 Kaynak: AA
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