Keşan'da üniversite öğrencilerine yönelik seminer verildi

Keşan ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik, terör örgütlerine karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili seminer verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ile Keşan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde, Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, polis memurları Umut Cem ve Olcay Bilmiş katıldı.

Seminerde, terör örgütlerinin tehlikelerine karşı alınması gereken önlemler, toplum-polis ilişkileri ve öğrencilerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek konular anlatıldı. Seminere Okul Müdürü Prof. Dr. Adil Oğuzhan ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de katıldı.