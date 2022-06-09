Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde yapılan aramada 12 paket metamfetamin, ilaç kutusu içerisinde metamfetamin, kağıda sarılı eroin, 3 tabanca, tabanca gövdesi, tabancalara ait şarjör ile 62 mermi, biri oto anahtarından yapılan 2 bıçak ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da üst aramasında silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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