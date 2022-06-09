Keşan'da üst aramasında silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Keşan'da üst aramasında silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

09.06.2022 14:58
Keşan'da üst aramasında silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Keşan ilçesinde uyuşturucu ve 3 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Keşan ilçesinde uyuşturucu ve 3 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gökkuşağı Sokak'ta şüphelendikleri Y.M. ve S.T.'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde yapılan aramada 12 paket metamfetamin, ilaç kutusu içerisinde metamfetamin, kağıda sarılı eroin, 3 tabanca, tabanca gövdesi, tabancalara ait şarjör ile 62 mermi, biri oto anahtarından yapılan 2 bıçak ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da üst aramasında silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da üst aramasında silah ve uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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