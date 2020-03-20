Keşan'da uyarılar dikkate alınmayınca, banklar kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keşan'da uyarılar dikkate alınmayınca, banklar kaldırıldı - Son Dakika

Keşan'da uyarılar dikkate alınmayınca, banklar kaldırıldı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıtanın uyarılarına rağmen vatandaşların meydanda oturmaları üzerine banklar belediye ekiplerince sökülerek, kaldırıldı.

Keşan'da uyarılar dikkate alınmayınca, banklar kaldırıldı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıtanın uyarılarına rağmen vatandaşların meydanda oturmaları üzerine banklar belediye ekiplerince sökülerek, kaldırıldı. Banklardan kaldırılan yaşlıların bu kez de park duvarlarına oturdukları görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından Keşan'da belediye önlemlerini arttırdı. Özellikle yaşlı vatandaşlar, zabıtanın tüm uyarılarına karşın Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankları kullanmaya devam edince, belediye harekete geçti. Ekipler, bankları söküp, kaldırdı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, önlem olarak parklardaki bankları kaldırdıklarını belirterek, "Çünkü yaşlılarımız oturuyorlar. Evde kal, diyoruz. Ciddi bir şekilde önlemler almalıyız. İşin farkına, ciddiyetine varalım. Tedbir almazsak daha olumsuz sonuçlar gelme ihtimali çok yüksek. Tedbir almazsak sonuçlar ağar olabilir. Eve girince herkes üstünü başını balkona çıkarsın. Herkes havalandırma odası olarak balkonunu değerlendirsin. Eşyalarını balkona koysun, elini, yüzünü yıkasın, sonra evinin diğer işlerine başlasın" dedi.

'PAZAR YERİNDE TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ'

Şehirdeki halk pazarının yarın kontrollü şekilde kurulacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Esnafımız da kendi önemlerini alacak. Tek dileğimiz vatandaşın pazar yerinde sosyal mesafeyi koruması. Pazaryerine çıkacak vatandaşlarımızın sosyal mesafe bırakarak alışveriş yapmasını istiyoruz. Kalabalık yerlere girmemelerini istiyoruz. Mecburen Pazar yerini açıyoruz. Pazarcımız kendi önlemini alacak. Eldivenini, maskesini takacak. Tezgahlar arası mesafeyi de koruyacak. Yarın pazar kurulunca hep beraber tabloyu göreceğiz. Pazar yerinde tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

'HALKIMIZ ÇOK DUYARSIZ'

Kanser ve KOAH hastalığı nedeniyle çarşıya maske ve eldiven takarak çıkan Hüsniye Ergin (55), "halkımız çok duyarsız. 'Bana bir şey olmaz' diyor, çıkıyor. Bu konuda bilinçsiz miyiz, canımızın kıymetini mi bilmiyoruz?" dedi.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı. Polis ekipleri, cami çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.


Cumhuriyet Meydanı, Türkiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:47 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak         
15:43
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur         
15:15
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı         
14:00
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak         
12:33
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak         
11:50
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 22:20:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Keşan'da uyarılar dikkate alınmayınca, banklar kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]