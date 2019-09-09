Son Dakika Haberleri: Keşan'da uyuşturucu operasyonu
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Keşan'da uyuşturucu operasyonu

50 dakika önce

Keşan'da şüphe üzerine durdurulan zanlının üzerinden 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Keşan'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Keşan'da şüphe üzerine durdurulan zanlının üzerinden 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, KeşanEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri İstasyon Mahallesi'nde M.Y. ve B.A'yı şüphe üzerine durdurdu.

Üstleri aranan zanlılardan hakkında "Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan yakalama kaydı bulunduğu tespit edilen B.A'nın üzerinden iç çamaşırına gizlediği 22 gram bonzai ele geçirildi.

İki zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan M.Y. işlemleri sonrası serbest kaldı.

B.A'nın gözaltı işlemi devam ediyor.

Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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