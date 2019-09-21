Son Dakika Haberleri: Keşan'da uyuşturucu operasyonu
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Keşan'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Keşan'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, 16 Temmuz'da Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'taki bir eve düzenlenen operasyonda, duvar içerisine gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayla ilgili şüpheli F.Ç.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:14 Kaynak: AA
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