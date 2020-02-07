Keşan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, bir tacir ise cezaevine gönderildi.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda bir eve operasyon düzenledi. Yeni Mescit Mahallesi, Asık Sokak üzerinde bulunan ikamette aramalar gerçekleştiren ekipler, içeride 613 gram bonzai, 55 adet kilitli poşet içerisinde 112 gram eroin, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 770 TL nakit para ele geçirdi.



Operasyon sırasında evde bulunan F.I. isimli şahıs gözaltına alınarak, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE