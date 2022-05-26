Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

26.05.2022 15:43
Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları'ndaki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 31 fişek eroin, 2 kağıda sarılı eroin, kilitli poşet içerisinde eroin, fişeklemede kullanılan paket lastikleri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 179 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K., B.K. ve D.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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