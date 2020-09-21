Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki iki evde arama yaptı.
Aramada 21 gram eroin, 650 gram esrar ve bir miktar bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili T.O. ve İ.K. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.O. tutuklandı, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 18:13 - Kaynak: AA
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