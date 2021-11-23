Keşan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zati Yörüker Caddesi'ndeki bir evde arama yaptı.

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