Keşan'da "Uzaktan Eğitime Sen de Yakından Destek Ol" kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TSO) "Uzaktan Eğitime Sen de Yakından Destek Ol" kampanyası başlatıldı.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, TSO'da düzenlenen toplantıda, online eğitimin EBA programı üzerinden yapıldığını anımsattı.

Milyonlarca öğrencinin EBA üzerinden eğitim gördüğünü aktaran Arıkan, "EBA sistemini kullanmak için evinde bilgisayar, internet ve gerekli alt yapısı olmayan durumu uygun olmayan öğrencilerimizin sorunsuz olarak eğitimlerine devam edebilmeleri için bugün itibari ile kampanya başlatmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Vatandaşların evlerinde, işyerlerinde kullanmadığı bilgisayar ve bilgisayar malzemelerini TSO'ya getirebileceğini belirten Arıkan, "Bu sayede birçok öğrencimizin eğitimlerine sorunsuz bir şekilde devam edebilmelerine destekte bulunmuş olacaksınız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Palabıyık da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayar Bölümü öğretmenleri kampanyaya destek vereceklerini kaydetti.