Keşan'da üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçen zanlı gözaltına alındı

14.06.2022 15:49
Keşan'da üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçen zanlı gözaltına alındı

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin durdurduğu şüphelinin üzerinden ve evinden 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin durdurduğu şüphelinin üzerinden ve evinden 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Karanlıkdere Sokak'ta durumundan şüphelendikleri C.E.'yi durdurdu.

Üst aramasında 12 sentetik ecza ele geçirilen C.E.'nin evinde yapılan aramada da 14 sentetik ecza ele geçirildi.

C.E. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Antalya'da 'torbacı' operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Antalya'da 'torbacı' operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin savunması: Aşırı alkollüydük hatırlamıyoruz
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
14:47 Bakan Akar'dan "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" diyen Yunan parlamentere çok sert çıkış: Siz kavga etmek istiyorsunuz!
14:40 Aydemir Akbaş'tan skandal sözler: Allah gecinden versin şu an eşim ölse, hemen bir tane 20'lik alırım! Lazımsa neden almayayım?
14:37 Fenerbahçe, Marcelo transferinde sona geldi! Yıldız futbolcu maaş beklentisini kulübe iletti
14:28 CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 15:54:24. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan'da üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement