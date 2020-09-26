DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Dolandırıldığını öne süren vatandaşların kuyumcu önündeki bekleyişi sürüyor

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, yüksek faiz yalanıyla vatandaştan para ve altın topladığı öne sürülen 2 kuyumcunun emniyetteki işlemleri sürüyor. Dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşlardan 100'ünün emniyette ifade verip şikayetlerini tekrarladığı öğrenildi. Bunun yanında bir grup mağdur ise kuyumcu önünden ayrılmayarak gelişmeleri takip ediyor.

Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö.'ye gün boyu ulaşamayan ve iş yerinin kapalı olduğu öğrenen bir grup vatandaş, dün akşam dükkan önünde toplandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine yüksek faiz yalanıyla vatandaştan para ve altın topladığı öne sürülen A.T. ile M.Ö. gözaltına alındı. Zanlıların yaklaşık 50 milyon TL dolandırıldıklarını ileri sürüldü. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor. Bunun yanında dolandırıldığını öne süren 200 kişiden 100, ifade verdi. Geçen zamanla şikayetçi olan herkesin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Dükkan önünde bekleyen ve mağdur olduklarını vurgulayan Savaş Akçı, "Tüm birikintimiz burada. Kızım çalışıp her ay 2-3 bin lira altına yatırım yapıyordu. 'İstediğimiz zaman paranızı vereceğiz' diyordu. Akşam duyunca şok olduk" dedi. Bir diğer mağdur İlyas Oğuz ise, "Burada ortalama 40-50 milyon arası vatandaştan para aldığı söyleniyor. Burada 40 senelik bir esnaf. Burada yaklaşık 200 kişinin mağduriyeti söz konusu" dedi. Zanlıların kaçmaya çalıştıklarını öğrendiklerini belirten Oğuz, "Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize ve valimize sesleniyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kuyumcu önünden detay-Mağdur Savaş Akçı, konuşması-Mağdur İlyas Oğuz konuşması-Emniyetten detay

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

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Keşan'da yağmur yağışı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kısa süreli yağmur yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Keşan'da öğle saatlerinde yağışı başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca hafif şiddette etkili olan yağmur, kentteki normal yaşamı etkilemedi. Vatandaşlar sokaklarda yağmura aldırış etmeden dolaştı, trafikte ise sürücüler kontrollü olarak seyrine devam etti. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.