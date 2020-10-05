Keşan'da yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ şüphelileri S.K.M. (26) adlı kadın ile R.M. (31) ve M.Y. (48) yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. S.K.M. ve R.M., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Y., tutuklanarak, cezaevine konuldu.