Keşan'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken polis tarafından yakalanan FETÖ şüphelisi Ö.S., tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelisi Ö.S. ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen C.U. ve S.U.'yu düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.S. tutuklandı, C.U. ve S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada, polis, şehir genelinde yaptığı uygulamalarda aranması olan FETÖ şüphelisi A.G.'yi de yakalayarak, gözaltına aldı. A.G., işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.