Keşan'da Yanan 5 Katlı Binada Çökme Tehlikesi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 2 mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından üzerindeki 5 katlı binanın çevresindeki cadde ve sokaklar, çökme tehlikesine karşı tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 2 mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından üzerindeki 5 katlı binanın çevresindeki cadde ve sokaklar, çökme tehlikesine karşı tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Polis ve zabıta, savcılıkça alınan karar gereği bitişikte bulunan binadaki 23 daire ve 22 dükkana girilmesine de izin vermiyor. Yanan binanın yıkılmasıyla ilgili kararın 12 Mart Cuma günü teknik heyet tarafından verileceği belirtildi.



Yukarı Zaferiye Mahallesi Önder Caddesi'nde, dün saat 08.30 sıralarında, mobilya mağazasının bodrum katındaki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yayılarak, bitişikteki mobilya ve beyaz eşya mağazasına da sıçradı. Alevler, çok sayıda itfaiye ekibinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.



BİNANIN TAŞIYICI KOLONLARI HASAR GÖRMÜŞ



Yangın nedeniyle çevredekiler, tedbir amaçlı ev ve iş yerlerini terk etti. Keşan Cumhuriyet Savcılığı, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel mühendislik firması yetkililerince itfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından binada inceleme yapıldı. Yangının çıkış noktasında sıcaklığın 1125 dereceye kadar yükseldiği, bu nedenle de binanın taşıyıcı kolonlarının büyük çapta hasar gördüğü tespit edildi. Firma yetkilileri, incelemek üzere taşıyıcı kolonlardan numune aldı.



ÇEVRE TRAFİĞE KAPATILDI, EV VE İŞ YERLERİNE GİRİŞ YASAK



Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan karar gereği 5 katlı binanın çevresindeki cadde ve sokaklar, tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Hasar gören binanın bitişiğindeki iş merkezinde yer alan 23 daire ve 22 dükkana girilmesi de tedbir amacıyla yasaklandı. Açık olan iş yerleri polis tarafından kapattırılırken, dairelerde oturanlar ise binadan dışarı çıkarıldı.



Binanın yıkılıp, yıkılmayacağına, 12 Mart Cuma günü gelecek teknik heyet tarafından karar verileceği belirtildi.



Öte yandan iş merkezindeki dairede oturanlar ise kendilerine geçici olarak kalacak yer gösterilmediğini öne sürerek, tepki gösterdi.



- Edirne

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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