Keşan'da yaralı doğan yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

Keşan ilçesinde aracın çarptığı doğan yavrusu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
İlçe merkezinde bir doğan yavrusu, aracın çarpması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralı kuşu Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne götürdü.
Doğan, tedavi için Edirne DKMP Keşan Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Yavru kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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