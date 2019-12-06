Son Dakika Haberleri: Keşan'da yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı
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Keşan'da yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı

6 saat önce

Keşan ilçesinde, yaya geçidinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Keşan'da yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı, System.String[]

Keşan ilçesinde, yaya geçidinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Remzi B. idaresindeki 34 JC 6227 plakalı kamyon, Rasim Ergene Caddesi'ndeki yaya geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabriye Danışman'a (80) çarptı.

Yaralanan Danışman, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Remzi B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Danışman, Ergene, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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