Keşan'da Yaya Geçitlerinde Denetim
1 saat önce
Keşan ilçesindeki yaya geçitlerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Keşan
ilçesindeki yaya geçitlerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
ekiplerince, ilçedeki yaya geçitlerinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Hastane Caddesi yolu üzerindeki yaya geçitlerinde drone de kullanıldı.
Drone kullanarak araçları ve yayaları kayıt altına alan ekipler, karadan da kamera ile kayıt yaparak yayalara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüleri tespit etti.
Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:28 Kaynak: AA
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