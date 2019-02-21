Son Dakika Haberleri: Keşan'da Yaya Geçitlerinde Denetim

Keşan'da Yaya Geçitlerinde Denetim

1 saat önce

Keşan ilçesindeki yaya geçitlerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Keşan'da Yaya Geçitlerinde Denetim, System.String[]
Keşan ilçesindeki yaya geçitlerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, ilçedeki yaya geçitlerinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Hastane Caddesi yolu üzerindeki yaya geçitlerinde drone de kullanıldı.

Drone kullanarak araçları ve yayaları kayıt altına alan ekipler, karadan da kamera ile kayıt yaparak yayalara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüleri tespit etti.

Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Keşan, Güncel
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