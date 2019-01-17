Son Dakika Haberleri: Keşan'da Yaya Geçitlerinde Uygulama Yapıldı

Keşan'da Yaya Geçitlerinde Uygulama Yapıldı

45 dakika önce

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

Keşan'da Yaya Geçitlerinde Uygulama Yapıldı, System.String[]
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçedeki 5 ayrı yaya geçidinde sürücüler denetlendi.

Ekipler, yayalara öncelik hakkı tanımayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Uygulamada 37 araç sürücüsüne 488'er lira ceza kesildi, 5 araca da trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle çeşitli maddelerden ceza uygulandı.

Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı İcra Dairesi Hesabına Yatırdı Parakende Devi İflas İhalesini Kazandı! 400 Mağazası Açık Kalacak ve 50 Bin Kişilik İstihdam Korunacak

Black Mirror: Bandersnatch Filmi Nedeniyle Netflix'e 25 Milyon Dolarlık Dava Açıldı İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:10:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'da Yaya Geçitlerinde Uygulama Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]