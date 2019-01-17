Keşan'da Yaya Geçitlerinde Uygulama Yapıldı
45 dakika önce
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince ilçedeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
ekiplerince ilçedeki 5 ayrı yaya geçidinde sürücüler denetlendi.
Ekipler, yayalara öncelik hakkı tanımayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Uygulamada 37 araç sürücüsüne 488'er lira ceza kesildi, 5 araca da trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle çeşitli maddelerden ceza uygulandı. Polis
ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 Kaynak: AA
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