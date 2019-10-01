Keşan'da yaya ve okul geçidi uygulaması
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Keşan ilçesinde, yaya ve okul geçidi uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Keşan ilçesinde, yaya ve okul geçidi uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Kurtuluş Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, yaya geçitlerinde yayalara geçiş üstünlüğü tanımayan 5 araç sürücüsüne 2 bin 440 lira ceza uygulandı.
Uygulamada, yetersiz ehliyetle araç kullanan bir araç sürücüsüne de 2 bin 4 lira ceza yazıldı.
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