Son Dakika Haberleri: Keşan'da yaya ve okul geçidi uygulaması
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Keşan'da yaya ve okul geçidi uygulaması

51 dakika önce

Keşan ilçesinde, yaya ve okul geçidi uygulaması yapıldı.

Keşan'da yaya ve okul geçidi uygulaması, System.String[]

Keşan ilçesinde, yaya ve okul geçidi uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Kurtuluş Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, yaya geçitlerinde yayalara geçiş üstünlüğü tanımayan 5 araç sürücüsüne 2 bin 440 lira ceza uygulandı.

Uygulamada, yetersiz ehliyetle araç kullanan bir araç sürücüsüne de 2 bin 4 lira ceza yazıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:02 Kaynak: AA
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