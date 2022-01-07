Keşan'da "Yazarlık Mektebi" eğitimi başlatıldı - Son Dakika

Keşan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan "Yazarlık Mektebi" eğitimi kapsamında kursiyerler, şiir, öykü, roman, deneme gibi birçok edebi türle ilgili eğitim alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimler Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'nde törenle başladı.

Eğitim kapsamında kursiyerleler 4 ay boyunca Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler'den ders alacak.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yazı ve edebiyata ilgi duyan herkesi "Yazarlık Mektebi" eğitimlerine beklediklerini belirtti.

Keşan'ın kültür ve sanat hayatına katkı vermeye devam ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye sanat merkezimiz açılan birçok kurs ile sosyal aktivite imkanları da sunmaya başladı. Keşan'ımızın kültür ve sanat hayatına değer katacak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışma yazı ve edebiyata ilgi duyan herkese yazarlığın kapılarını aralıyor. Keşan'ımızda yaşayan vatandaşlarımızı kitapların dokusunda ve büyülü dünyasında bir gezintiye çıkaracak.

Hayatı, yaşadığımız şehri, insan ilişkilerimizi daha iyi algılayabilmek ve bunları kayıt altına almak sizlerle mümkün olacaktır. Çünkü bunları, bizden sonraki nesillere siz aktaracaksınız. O açıdan bu çalışma çok değerli ve çok önemli. ilgi gösteren ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm kursiyerlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, eğitimlere güzel bir ilgi olduğunu, ilk etapta 25 kursiyerin eğitime katılacağını kaydetti.

Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna ise Türkiye'de ilk olabilecek değerde bir kursun açıldığını belirterek Helvacıoğlu ve Saz'ı yapılan çalışmadan dolayı tebrik etti.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ise eğitimlerin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.