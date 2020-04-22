Keşan'da yeni pazar yeri açıldı - Son Dakika

Keşan Belediyesi tarafından kapalı alanda oluşturulan çarşamba pazarının açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yeni Mahalle'de kurulan pazar yerinin açılışında yaptığı konuşmada, açılışı sosyal mesafe kuralına uygun tedbirli bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Açılışa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kimseyi davet etmediklerini anlatan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yanımızda olduğunu çok iyi biliyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Keşan olarak hem cumartesi kurulan pazarda, hem de semt pazarlarında müthiş derecede tedbirli davranıyoruz. Bu tedbirlerde görev alan ve duyarlılık gösteren belediye personelimize, esnafımıza ve vatandaşlarımızı gönülden alkışlıyorum."

Konuşmanın ardından, Keşan Sebze, Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı İbrahim Aldanmaz, Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman ile Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muammer Gizlen'in de katılımıyla pazarın açılışı yapıldı.