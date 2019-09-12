Keşan'da yerde bulunan atatürk büstüne soruşturma (2)

KAYMAKAMLIK: DIŞARIDAN MÜDAHALE YOK

Keşan Kaymakamlığı, kullanılmayan okul bahçesinde yerde bulunan Atatürk büstüne dışarıdan bir müdahale olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceden Sağlık Meslek ve İmam Hatip Lisesi olarak kullanılan binanın önünde bulunan Atatürk Büstü hakkında çıkan haberle ilgili olarak; 11.09.2019 günü İlçe Emniyet Müdürlüğümüze konu intikal etmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma ve inceleme neticesi elde edilen ilk bulgularda; Atatürk heykelinin çevresinde dışarıdan herhangi bir müdahale izi bulunmadığı, zarar verildiğine dair bir emare olmadığı, büst ile kaide arasındaki bağlantı demirleri üzerindeki kaynak yerlerinin küflü ve paslı olması nedeniyle yere düşmüş olabileceği değerlendirilmiş ise de, soruşturma kapsamlı bir şekilde devam etmektedir. Görevlilerce büstün üzerine Atatürk heykelinin montesi yapılmıştır" denildi.