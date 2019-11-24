Son Dakika Haberleri: Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı - Son Dakika

Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde yerel yayın yapan bir gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde yerel yayın yapan bir gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi.


Keşan'da yerel olarak faaliyet gösteren bir gazetenin ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 7 el ateş açıldı. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan ofisin camları silahlı saldırı sonrası kırılırken, eşyalar da zarar gördü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, bürodaki ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri de incelemeye alındı. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - EDİRNE

Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
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