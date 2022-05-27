Keşan'da "Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı - Son Dakika
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Keşan'da "Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

27.05.2022 16:37
Keşan'da "Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

Keşan ilçesinde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Keşan ilçesinde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Keşan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Yeşilay, DOÇEK ve SARDOS bisiklet grupları işbirliğinde düzenlenen tur, Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu önünden başladı.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde sona eren etkinliğe bisikleti ile katılan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede bisiklet yollarını arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Helvacıoğlu, ilçede bisiklet kullanımını artırmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan'da 'Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı - Son Dakika


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