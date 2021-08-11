Keşan'da yılın ilk ayçiçeği ürününün salon satışı yapıldı - Son Dakika

Keşan Ticaret Borsası'ndaki salon satısında, çiftçi Recep Gürsel'in getirdiği 800 kilogram ayçiçeği, sembolik salon satışında kilosu 9,35 liradan Salahaddin Kızıl tarafından satın alındı.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, ayçiçeği satışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık sorununun devam ettiğini söyledi.

Yeteri kadar kaynak olduğunu ancak bu kaynakların doğru kullanılmadığını anlatan Kaymaz, şöyle konuştu:

"Hiçbir şey sınırsız değil. Hepimiz planlı bir üretime geçmeliyiz. Özellikle tarımsal üretimde hem çalışanımızı hem de yatırımcılarımızı eğitmemiz gerekiyor. Vahşi sulama sisteminden çıkarak, acil olarak kapalı sulama sistemine geçmemiz gerekiyor. Aksi halde su olmazsa gıda kıtlığı ve hayat olmayacak. 2021 yılı hasat sezonu bölgemize, üreticilerimize ve ülkemize hayırlar getirsin."

Çiftçi Gürsel'e Keşan Ticaret Borsası tarafından plaket ve 50 litrelik mazot fişi, Keşan Ziraat Odası'nca çeyrek altın hediye edildi.