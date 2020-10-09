Keşan'da yolcu minibüsü 10 gün seferden men edildi - Son Dakika

Keşan ilçesinde HES kodu olmadan yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs, 10 gün yolcu taşımacılığından men edildi.

Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerinde denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bir firmaya ait minibüste biletinde HES kodu olmayan yolcu tespit etti.

Polis, minibüsü 10 gün yolcu taşımacılığından men ederken, firmaya cezai işlem uygulandı.