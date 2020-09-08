Keşan'da zehirlendiği iddia edilen 5 köpekten 1'i telef oldu - Son Dakika

Keşan ilçesinde 5 köpek ve 1 kedinin zehirlendiği iddia edildi.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Adalı Caddesi'nde zehirlendiği iddia edilen 5 köpekten biri telef oldu, 4 köpek ve 1 kedi veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) üyeleri geldi.

Dernek üyesi Sakine Serin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedaviye alınan hayvanların durumlarının ciddi olduğunu ve olayla ilgili şikayette bulunacaklarını söyledi.