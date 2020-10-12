Keşan'daki camiler Kovid-19'a karşı temizleniyor - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki camilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenli olarak temizlendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Keşan Müftülüğüyle işbirliğine giderek ilçedeki tüm camilerin temizlendiğini belirtti.

Camilerde gerekli temizlik çalışmalarının yapıldığını aktaran Helvacıoğlu, vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabileceklerini kaydetti.

Camilerin uzman ekipler tarafından hijyenik hale getirilerek dezenfekte edildiğini aktaran Helvacıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Keşan İlçe Müftülüğümüz işbirliğinde ilçemizdeki tüm camilerimizi alanında uzman ekiplerimizle temizliyoruz. Cami cemaatlerimizin camilerimizde gönül rahatlığıyla ve hijyenik koşullarda ibadetlerini gerçekleştirmesi için çalışıyoruz. Allah ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin."