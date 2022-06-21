Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı

21.06.2022 11:39
Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 121 personel ile 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 121 personel ile 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. 1015 kişinin GBT sorgusu yapıldığı denetimlerde aranması olan 2 kişi yakalandı, yaklaşık 25 bin lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. 121 personelin katıldığı çerçevesinde bin 15 kişinin GBT sorgusu yapılırken, uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan H.U. ve tehdit suçundan aranması olan S.K. isimli iki kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Ayrıca ekipler tarafından yoğunluğun çok olduğu otogar, köy garajı, kıraathane, park-bahçe, internet kafe, 10 kafe ile birlikte 8 metruk bina ve 6 hurdacı da kontrol edildi.

Uygulamalar trafik kontrolleri ile davam etti. Denetimi yapılan araçların sürücülerinin 10'una toplamda 24 bin 917 lira cezai işlem uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi. - EDİRNE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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