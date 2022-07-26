Yapılan sorgulamada aranması olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Edirne 'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında aranması olan bir şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'daki 'Huzur ve Güven' uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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