Keşan'daki "Huzur ve Güven" uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'daki "Huzur ve Güven" uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı

26.07.2022 15:41
Keşan'daki "Huzur ve Güven" uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında aranması olan bir şüpheli yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında aranması olan bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 90 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 757 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Yapılan sorgulamada aranması olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kıraathane, kafe ve parkların kontrol edildiği uygulamada 258 araç sorgulanırken bir araç trafikten men edildi.

Eksikliği tespit edilen 13 sürücüye ise 28 bin 771 lira idari para cezası uygulandı.

YORUMLAR
500
Edirne'de minibüs ve taksici esnafı barınaktan köpek sahiplendi Edirne'de minibüs ve taksici esnafı barınaktan köpek sahiplendi
Kaynak: AA

Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'daki 'Huzur ve Güven' uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
15:15 Türk SİHA'ları için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi
15:15 İzmir'de koronavirüslü karı koca dışarı çıktı! Mahalleli saldırıya geçti
14:59 Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu
14:56 Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Barcelona'nın stoperini istiyor
14:54 Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:33 Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 15:41:36. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan'daki "Huzur ve Güven" uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement