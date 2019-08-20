Son Dakika Haberleri: Keşan'daki kaçak içki operasyonunda 2 tutuklama
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Keşan'daki kaçak içki operasyonunda 2 tutuklama

55 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, araçlarına saklayarak, yurt dışından kaçak getirdikleri içki ve sigaraları sattıkları iddiasıyla G.B. ve B.M.M., gözaltına alındı.

Keşan'daki kaçak içki operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, araçlarına saklayarak, yurt dışından kaçak getirdikleri içki ve sigaraları sattıkları iddiasıyla G.B. ve B.M.M., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.B. ve B.M.M.'nin, yurt dışından yasa dışı yollarla, araçlarındaki gizli bölmelerde Keşan'a içki ve sigara getirdikleri belirledi. Bunun üzerine 2 kişinin ev, araç ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 42 şişe kaçak içki, 2 ruhsatsız tabanca, 103 mermi, 3 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.B. ve B.M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:36 Kaynak: DHA
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