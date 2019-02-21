Keşan'daki Mesleki Yeterlilik Sınavları Devam Ediyor
22 dakika önce
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TSO) düzenlenen mesleki yeterlilik sınavlarının devam ettiği bildirildi.
Keşan
Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TSO) düzenlenen mesleki yeterlilik sınavlarının devam ettiği bildirildi.
Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Sevtap Engin, yaptığı yazılı açıklamada, sınavların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde devam ettirildiğini belirtti.
Engin konu ile ilgili açıklamasına şöyle devam etti:
"Sınavlar düzenlediğimiz sektörlerin çerçevesi zamanla genişletilmekle. İnşaat, Metal, Makine, Asansör, Otomotiv, Ulaştırma ve Ticaret/Perakende gibi mevcut ve yeni dahil edilen sektörler var. Yine 2018 yılı içerisinde dahil edilen Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu ve en son 2019 yılında dahil edilen Emlak Danışmanlığı, Köprülü
Vinç Operatörü ve Servis Aracı Şoförü sınavları ile toplam 41 ayrı alanda düzenlendiğimiz sınavlarımızın her biri hem teorik hem de uygulama sınavlardan oluşmaktadır. Sınavların her birine kayıt olmak ve başarılı olunması halinde belgeye sahip olmak için gerekli sınav ücretlerinin sınavı düzenleyen TOBB MEYBEM banka hesabına yatırılması gerekmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:27 Kaynak: AA
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