Son Dakika Haberleri: Keşan'daki orman yangını 12 saatte söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Keşan'daki orman yangını 12 saatte söndürüldü

45 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy ile Suluca köyleri arasında çıkan orman yangını, karadan ve havadan 12 saatlik müdahaleyle söndürülürken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Keşan'daki orman yangını 12 saatte söndürüldü, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy ile Suluca köyleri arasında çıkan orman yangını, karadan ve havadan 12 saatlik müdahaleyle söndürülürken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, dün saat 13.45'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınının 320 kişilik personel ile 5 helikopter, 68 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 15 iş makinesi kullanılarak, saat 02.00'de söndürüldüğünü açıkladı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Ulusoy, "Ekiplerimiz 2 gün daha bölgede görev alacaklar. Köklerin tekrar yanma durumuna karşın önlemler alınıyor. Alev kalmadı, duman var bölgede ve soğutma çalışmaları sürüyor. Köklerin ve meşeliklerin yanmaması için önlemler alınıyor. Tarım ve Orman Bakanı'mız Sayın Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü'müz Sayın Bekir Karacabey sabah saatlerine kadar ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Yanan alanın belirlenmesi için ölçüm yapılıyor. Korktuğumuz kadar büyük bir alan olduğunu düşünmüyoruz. Yangın atlamalar olduğu için yayıldı. Parçalar halinde bir yangındı" dedi.

Yeşilköy, ulusoy, Suluca, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakdemirli: Şu anda yangın çok kuvvetle kontrol altında
Son Dakika! İran, G-7 zirvesinde ABD ile görüşmeyeceklerini açıkladı Zafer Haftası etkinliğinde sunucu İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 17:10:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan'daki orman yangını 12 saatte söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]