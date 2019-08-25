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Keşan'daki orman yangını söndürüldü

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesindeki orman yangını söndürüldü.

Keşan'daki orman yangını söndürüldü, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesindeki orman yangını söndürüldü.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, AA muhabirine, dün öğle saatlerinde çıkan ve 10 dakika içinde müdahalenin yapıldığı yangının ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi.

Yeşilköy ile Suluca köyleri arasındaki yangında ekiplerin özverili çalışmasıyla alevlerin önüne geçildiğini belirten Ulusoy, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz bölgede iki gün daha görev alacaklar. Köklerin tekrar yanma durumuna karşın önlemler alınıyor. Alev kalmadı, duman var bölgede ve soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Ulusoy, ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydederek, "Köklerin ve meşeliklerin yanmaması için önlemler alınıyor. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey sabaha kadar ekiplerin çalışmalarını takip etti. Yangın bölgesinde yer aldılar. Korktuğumuz kadar büyük bir alan olduğunu düşünmüyoruz, atlamalar olduğu için yangın yayıldı. Parçalar halinde bir yangındı." ifadelerini kullandı.

Söndürme çalışmalarına 320 personel katıldı, 5 helikopter, 68 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 15 iş makinesi kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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