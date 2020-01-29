Keşan'dan depremzedelere yardım - Son Dakika
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Keşan'dan depremzedelere yardım

6 saat önce

Keşan ilçesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, bölgeye gönderildi.

Keşan'dan depremzedelere yardım, System.String[]

Keşan ilçesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, bölgeye gönderildi.

Edirne Valiliği koordinesinde başlatılan kampanya kapsamında yardım malzemeleri, Keşan Belediyesi Spor Salonu'na getirildi.

Burada toplanan yardımlar bir tıra konularak deprem bölgesine gönderildi.

Kaymakam Nuri Özder, burada yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden zarar gören vatandaşlar için AFAD aracılığı ile Edirne Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldığını söyledi.

Özder, kampanyaya katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Keşan Belediyesi Başkan Vekili Nehir Gergin de depremzedelerin işlerine yarayacak malzemeleri gönderdiklerini belirterek, "Milletimizin böyle durumlarda ne kadar hızlı bir şekilde bir araya gelebildiğini ve tüm farklılıklarımızın aslında zenginliğimiz olduğunu da göstermiş oluyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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