Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika

Keşan'da, istihdamı artırma çalışmaları kapsamında sanayi tipi dikiş kursu devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kursun ikinci etabında 60 kursiyer eğitim alacak.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen kursun açılış programına Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, istihdam seferberliği adı altında birçok kursun başlatıldığını belirtti.

Eğitimlerin 15 gün süreceğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu altyapıyı oluşturduktan sonra bölgemizde tekstil sektöründe çok acil ihtiyaç olan istihdam noktasında kursiyerlerimizi tekstil firmaları ile buluşturacağız. Hem bölgemizin istihdamına katkı sağlayacağız hem de kursiyerlerimize ekonomik olarak destek sağlamış olacağız. İnşallah kurslarımızı başarı ile sürdürmeyi planlıyoruz.

2022'de bölgemizde yaklaşık 500'e yakın istihdam açığı olduğu bilinen bu sektörde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bugünde 60'a yakın kursiyerin katıldığı kursumuzu ziyarete geldik. Keşan Halk Eğitim Merkezi'mizde 24 kursiyerimiz sertifikasını aldı. Onları sektör ile buluşturacağız."

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da kursun hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerden kitap kampanyasına destek

Keşan Belediyesi ve Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen "5 Kitap Getir Sinema Biletini Kap" kampanyasının ilk etabında 3 bin kitap toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kitap kampanyasına katılan öğrenciler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, toplanan kitapların kütüphaneler aracılığıyla öğrencilerle buluşturulacağını belirtti.

Kampanyanın devam edeceğini aktaran Saz, ikinci etapta öğrencilerin çocuk tiyatroları izleyeceğini dile getirdi.

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik ise toplanan kitapların kütüphaneleri boş olan okullara dağıtılacağını belirtti.