Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika
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Keşan'dan kısa kısa

21.06.2022 09:09
Keşan'dan kısa kısa

Keşan'da iki çiftçi tarafından Ticaret Borsası'na getirilen 1600 kilogram buğday kilogramı 9 ile 11 liradan satıldı.

Keşan'da iki çiftçi tarafından Ticaret Borsası'na getirilen 1600 kilogram buğday kilogramı 9 ile 11 liradan satıldı.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin yaptığı destek açıklamasına sevindiklerini belirtti.

Her zaman üreticinin yanında olduklarını ifade eden Kaymaz, "Biz her zaman üreticimizin yanındayız. Üretim varsa, bolluk varsa ucuzluk olacak. Onun için hepimizin sahip çıkması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu da üretim yapan çiftçilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından ürünlerini borsaya getiren çiftçi Yasin Norcu ve Erdem Çardak'a 50 litrelik mazot fişi, hediye çeki ve yaprak gübresi hediye edildi.

Etkinlik düzenlendi

Keşan Belediyesince Babalar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler Atatürk Stadyumunda düzenlenen "En Baba Yürüyüş" programıyla başladı.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğu ile babalar ve çocukları katıldı.

Daha sonra asri mezarlıkta bulunan şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, Babalar Günü'nü kutladı.

Ebediyete intikal etmiş tüm babaları anmak istediklerini dile getiren Helvacıoğlu, "Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan babalarımız için dua edeceğiz. Hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran babalarımız aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveri ile yerine getirmekteler. Yüreklerindeki sevgileri karşılıksızdır ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesinde düzenlenen "En Baba Gün" programında da babalar ve çocukları birlikte oyunlar oynadı.

Katılanlara hediyeler verildi, ikramda bulunuldu.

Keşan'da asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe genelinde yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasına 121 personel katıldı.

Polis ekipleri otogar, köy garajı, kahvehane, kafe, internet kafe, hurdacı, park, bahçe ve metruk binalarda denetim yaptı.

Uygulama kapsamında bin 15 kişinin GBT sorgulaması yapıldığı çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı Keşan'da kaçak tütünle doldurulmuş on binlerce makaron ele geçirildi Keşan'da kaçak tütünle doldurulmuş on binlerce makaron ele geçirildi Pompalı tüfekle gezen çocuklar polise yakalandı Pompalı tüfekle gezen çocuklar polise yakalandı
Kaynak: AA

Keşan, Güncel, Son Dakika

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