Keşan Doçek Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Keşan
Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) doğa yürüyüşlerine devam ediyor.
DOÇEK'ten yapılan yazılı açıklamada, dernek üyelerinin Çeltik
, Mecidiye
arasındaki güzergahta yürüdüğü belirtildi.
Derneğin hafta sonu etkinliklerine devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sabah
erken saatlerde, Çeltik köyünden hafif yağmurlu bir havada başlayan yürüyüş, kahve molaları ve sohbetler eşliğinde devam etti. Ekip pırnallıklar arasından geçerek Karagöl
civarına ulaştı. Ekip öğlen yemeği için getirdikleri kumanyalarını yedikten sonra Karagöl ve şelale çevresini dolaştı bölgenin fotoğraflarını çekti. Aynı zamanda İbrice Yangın Kulesi ile Afalcı kayasını da görme imkanı buldu.Yürüyüşçüler Kaymakam Çayı civarı ve Çınar
deresi üzerinden, güneşin kendisini göstermesiyle bahar havasını andıran bir güzergahta bu bölgenin tadını çıkardı. Dernek üyeleri yürüyüşlerine sorunsuz bir şekilde Mecidiye köyünde tamamladı."