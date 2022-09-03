Keşan DOÇEK üyeleri Kaçkarlar'a tırmandı - Son Dakika
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Keşan DOÇEK üyeleri Kaçkarlar'a tırmandı

03.09.2022 10:48
Keşan DOÇEK üyeleri Kaçkarlar'a tırmandı

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Simay Eşme ve Serdar Korkmaz, Kaçkarlar'ın zirvesine tırmandı.

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Simay Eşme ve Serdar Korkmaz, Kaçkarlar'ın zirvesine tırmandı.

DOÇEK'ten yapılan açıklamada, Eşme ve Korkmaz'ın Kaçkar Dağları'nın en yüksek noktası olan 3932 metreye çıktığı belirtildi.

Dağcıların zoru başardığı aktarılan açıklamada, "Kaçkar trans ve zirve faaliyetine 28 Ağustos günü Yukarı Kavron yaylasından başlayan ekip Öküz Yatağı-Mezovit-Lanetleme Geçidi-Dilberdüzü noktalarını geçerek beşinci gün sonunda Kaçkar zirvesine ulaştılar. Kaçkar rotaları içinde çok fazla kullanılmamakla birlikte en güzel doğal görsellerin olduğu bu rota trans için zorlu bir parkur olarak tanımlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Dağcıların zirveye bayrak dikerek DOÇEK'in kuruluşunun 29. yılını kutladığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Serdar Korkmaz, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan DOÇEK üyeleri Kaçkarlar'a tırmandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan DOÇEK üyeleri Kaçkarlar'a tırmandı - Son Dakika
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