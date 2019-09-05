Keşan dokumacısı Ayşe Saka "yılın kalfası" seçildi

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde keşan dokumacılığı yapan Ayşe Saka, Türkiye'de yılın kalfası seçildi.



Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ile TESOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çarşıbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Kaynar, Ayşe Saka'yı iş yerinde ziyaret ederek başarısı nedeniyle kutladı. TESOB Başkanı Metin Kara, çok eski çağlardan bu yana ticaret merkezi konumunda bulunan Trabzon'un güçlü bir Ahilik geleneğine bağlı esnaf kenti olduğunu belirterek, "Hatırlanacağı üzere 2016 yılında terzi Emine Coşkuner, 2017 yılında da kayık ustası Ali Saraç büyüklerimiz Türkiye'de yılın Ahisi seçilmişler ve Kırşehir'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın elinden ödüllerini almışlardı. 2019 yılında da Trabzon'da komisyonumuz tarafından yılın kalfası olarak belirlenen Çarşıbaşı ilçemizden keşan dokumacısı Ayşe Saka kardeşimiz, Bakanlıktaki komisyonun yaptığı değerlendirme sonucunda Türkiye'de 2019 yılının kalfası seçilmiştir. Ayşe Saka, 21 Eylül'de Kırşehir'de yapılacak olan Ahilik Haftası törenlerinde devlet büyüklerimizin elinden ödülünü alacaktır" dedi.



"Bu gurur tüm kentimize, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza aittir"



Kara, son 4 yılda Trabzon esnafından iki kez Türkiye'de yılın Ahisi, bir kez de yılın kalfasının seçildiğini dile getirerek, "Bu gurur tüm kentimize, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza aittir. Özellikle vurgulamak istediğim nokta da bu üç kişi arasından ikisinin kadın olmasıdır. Bu durum Trabzon'da kadınların gerek çalışma hayatı gerek ekonomik yapı içinde oynadığı önemli rolü göstermesi açısından da önemlidir" diye konuştu.



Yılın kalfası seçilen Ayşe Saka, genç yaşlarında keşan dokumacılığıyla ilgilenmeye başladığını söyledi. 42 yaşındaki Saka, keşan dokuma ustası olan Halil Saka ile evlendikten sonra da mesleğini ilerlettiğini dile getirdi. Kayınpederinin Kavaklı Mahallesi'ndeki dokuma atölyesinde eşiyle beraber çalışmaya başladığını ifade eden 2 çocuk annesi Saka, 2011 yılında kalfalık belgesi sahibi olduğunu vurgulayarak, "Şimdi eşimle birlikte işletmesini üstlendiğimiz bir mağazamız var. Burada hem tezgahta keşan dokuyor, hem keşan kumaşından yapılan çanta, elbise, saç bandı gibi ürünlerin etrafına nakış işliyorum. Satışlarda da eşime yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.



Çarşıbaşı keşanının coğrafi işaret almış bir ürün olduğunu kaydeden Saka, "Eşimle birlikte dedelerimizden kalan keşan dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Küçük kızımı da elimden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum. Bu özel kumaşın geleceğe taşınması için ailece çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON