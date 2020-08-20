Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor - Son Dakika

Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Interreg-IPA CBC Bulgaristan-Türkiye Programı "The Colors / Renkler" isimli Toplumsal Geliştirme ve Entegrasyon için Sivil İnisiyatif Derneği-Ivaylovgrad / Haskova / Bulgaristan, Çamlıca Muhtarlığı ve Keşan Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen proje...

Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Interreg-IPA CBC Bulgaristan- Türkiye Programı "The Colors/ Renkler" isimli Toplumsal Geliştirme ve Entegrasyon için Sivil İnisiyatif Derneği-Ivaylovgrad/ Haskova/ Bulgaristan, Çamlıca Muhtarlığı ve Keşan Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen proje kapsamında,yeni düzenlenen İki Şerefeli Cami Meydanında bulunan Halk Ekmek duvarında ve Verem Savaş Dispanseri bahçesi duvarında atölye çalışması gerçekleştirildi.

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Yenimescit Mahalle Muhtarı Fikret Kantar, Proje Koordinatörleri Tahir Demirel ve Kremena Kyoseva ile projeyi uygulayacak sanatçılardan oluşan heyet, atölye çalışmalarını yerinde ziyaret ederek açıklamalarda bulundular. Türk ve Bulgar sanatçılar tarafından yapılan atölye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Vekili Gergin şunları söyledi:

"AB Renkler Projesinin (The Colors) Keşan ayağındaki workshoptayız. Projenin diğer ayakları Çamlıca'da ve Bulgaristan'ın Ivaylovgrad şehrinde gerçekleşmişti. Benzer bir çalışmayı proje dışında Raşit Efendi İlkokulunda tamamlamıştık. Şimdi de Verem Savaş Dispanseri ve Halk Ekmek duvarının sanat ve renklendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Proje gereği böyle belirlenen alanlar renklendirilmiş oluyor. Projenin de adından anlaşılacağı üzere Renkler Projesi. Sanatçılarımız şu anda çalışmanın sonuna doğru geliyorlar. Bugün çalışmamıza Yeni Mescit Mahallesinde Halk Ekmek Binasının yan duvarında devam ediliyor. Zati Yörüker Caddesinde çalışmalarımız mahallenin içine doğru devam edecek. Burada amaç turizmde sanat. Yaşanılan alanları renklendirmek önemli. Bu renkler projesi de bunun üzerine geldi iyi oldu. Burada projeye emek veren arkadaşlarımız da var. Onların hepsine ve sanatçılarımıza da teşekkür ediyorum. Bu projelerin devam edeceğine inanıyorum. Çamlıca Muhtarlığı da bu proje de önemli ayaklardan biriydi."

Yenimescit Mahalle Muhtarı Fikret Kantar, "Böyle bir projenin mahallemizde uygulanması bizi çok mutlu etti. Bu projede emeği olanlara çok teşekkür ederim" dedi.

Proje Koordinatörü Tahir Demirel ise, "Bu projenin son ayağı Keşan'da uygulanıyor. Bu projemize bölgenin en büyük belediyesi olan Keşan Belediyesi de dahil oldu ve bu projeyi Türkiye ve Bulgaristan olarak ortak başvuru yaptık ve 4. proje olarak uygulanmaya hak kazandı. Projelerde bilenenlerin dışına çıkarak sanatı ön plana çıkardık. Bu proje Keşan'a renk getirecek" diye konuştu.

Programda son olarak konuşan Bulgar Proje Koordinatörü Kremena Kyoseva, konu ile ilgili şunları söyledi:

"Yeniden Keşan'da olmaktan çok mutluyum. Projemiz pandemi nedeniyle geçici bir süre askıya alınmıştı. Sanat ve kültürü bir araya getirerek yaşam yerlerimizi güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Bu Keşan'daki çalışmamız üçüncü çalışmamız oluyor. Bu yaptığımız çalışmalar halkımız tarafından da beğenilsin istiyoruz. Bu çalışmanın da mahallemizi güzelleştirdiğine inanıyoruz. Bu projemiz bununla kalmıyor, çalışmamız bittikten sonra projedeki yerlerin fotoğrafları çekilerek mobil sergi olarak da sunulacak ve bu şekilde Keşan ve bölgede tanıtılmış olacak. Çamlıca, Keşan ve Ivoylavgrad'daki boyanan duvarlar sergide gösterilecek. En kısa sürede bu sergi Keşan'da da açılacak. Bu şekilde kendi bölgelerimizde kültür ve sanatın ne kadar etkili olduğunu göstermiş olacağız."

Heyet buradaki programın ardından Verem Savaş Dispanseri bahçe duvarında Keşan'ın değerlerini simgeleyen görsel çalışmaları da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - EDİRNE

Bulgaristan, Çamlıca, Edirne, Keşan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:48

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor - Son Dakika
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