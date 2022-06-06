Keşan e-Sınav Merkezinden 41 oturumda 560 öğrenci ve kursiyer faydalandı - Son Dakika
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Keşan e-Sınav Merkezinden 41 oturumda 560 öğrenci ve kursiyer faydalandı

06.06.2022 16:52
Keşan e-Sınav Merkezinden 41 oturumda 560 öğrenci ve kursiyer faydalandı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan e-Sınav Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan e-Sınav Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurdukları Keşan e-Sınav Merkezinde vatandaşların basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemi elektronik ortamda yaptığını belirtti.

Hizmet tarihinden itibaren bugüne kadar Keşan e-Sınav Merkezinde 41 oturumda 560 öğrenci ve kursiyerin faydalandığını ifade eden Aksal, açıklamasında şunları kaydetti:

"E- Sınav Merkezimizde, motorlu taşıtlar sürücü kursları sınavları, mesleki eğitim merkezi sınavları protokol sınavları, kıyı emniyeti amatör telsizcilik sınavları gerçekleştirilmektedir. Hafta içi ve hafta sonları da açık olan merkezde aynı anda 20 kursiyer online sınav olabilmektedir. Tüm teknolojik imkanlar ve çağın gerektirdiği yeniliklerle eğitim öğretim alanında çalışmaya devam ediyor, Bakanlığımıza ve ilgili kurumlarımıza Edirne'de eğitimin her alanında verdikleri destek için teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan e-Sınav Merkezinden 41 oturumda 560 öğrenci ve kursiyer faydalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan e-Sınav Merkezinden 41 oturumda 560 öğrenci ve kursiyer faydalandı - Son Dakika
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