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Keşan Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Yunus Timi kuruldu

1 saat önce

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği bünyesinde kurulan Motosikletli Yunus Timleri göreve başladı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Yunus Timi kuruldu, System.String[]
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği bünyesinde kurulan Motosikletli Yunus Timleri göreve başladı.
Keşan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada önleyici hizmet kalitesinin arttırılması, olaylara daha etkin ve hızlı müdahale etmek amacıyla, Devriye Ekipler Büro Amirliği bünyesinde bir komiser yardımcısı ve 8 polis memurunun görevlendirilmesiyle tim kurulduğu belirtildi.
Keşan'da halkın yoğun bulunduğu yerlerde, okul çevrelerinde ve polis araçlarının giremediği dar sokaklarda gerçekleşmesi muhtemel olayların önüne geçerek asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere, suç işleme niyetinde olanların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olayların en kısa sürüde müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması niteliğinde görev alacakları ifade edilen Yunus Timi'nin aynı zamanda genel asayiş olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek şok uygulamalar ile denetimlerini sürdürecekleri kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:36 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel
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