Keşan Enez karayolunda trafik kazası, sürücü araç içinde sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan Enez karayolunda trafik kazası, sürücü araç içinde sıkıştı

18.05.2022 14:19
Keşan Enez karayolunda trafik kazası, sürücü araç içinde sıkıştı

Edirne'ni Keşan ve Enez ilçeleri arasında kalan karayolunda midibüs ile otomobil çarpıştı.

Edirne'ni Keşan ve Enez ilçeleri arasında kalan karayolunda midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü sıkıştığı aracın içinden büyük uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarılabildi.

Kaza Keşan-Enez Karayolu üzerinde bulunan Barağı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunun köy içinde kalan bölümünde bir midibüs ve Elifnur Delibaş idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın arından otomobil yol dışına savrulurken, sürücüsü de hasar alan araç içinde sıkıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ile birlikte itfaiyeye ekipleri sevk edildi. Kaza kırım ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında sıkıştığı otomobil içinden çıkarılan yaralı sürücü daha sonra ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi Son dakika: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi Trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi Trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi Karayolunu su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı Karayolunu su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşan Enez karayolunda trafik kazası, sürücü araç içinde sıkıştı - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Yaz aylarının sevilen meyvesi incir, faydalarıyla ile göz göz kamaştırıyor
13:50 Emanet dizisinden olaylı ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu'ndan açıklama geldi: Mobbing uygulanarak çalışmaya zorlandım
13:47 Batman'da görev yapan öğretmenler ters laleleri görmek için dağlara çıktı
12:54 CHP'den SADAT konulu araştırma komisyonu talebi: SADAT bir paramiliter kuruluştur, ilişkileri açıklanmalıdır
13:30 İbrahim Tatlıses'i aldatıldığı için terk eden Derya Tuna'dan "çapkın erkek" savunması: Erkeğin suçu yok!
13:29 Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den "Gibi" açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım
13:27 Erdoğan: SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam yok
13:19 AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış
13:12 İstanbul'un fethi Atatürk Havalimanı'nda kutlanacak! Erdoğan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal istersen sen de gel" dedi
13:11 Tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu belirtildi! Bursaspor'dan küçülme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 14:22:39. #1.11#
SON DAKİKA: Keşan Enez karayolunda trafik kazası, sürücü araç içinde sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement