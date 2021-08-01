Keşan Esnaf Odası Başkanı Kocaman "aşı olun" çağrısında bulundu - Son Dakika

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, üyelerine "aşı olma" çağrısında bulundu.
Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının ülke genelinde ve Keşan'da arttığını söyledi.
Esnaf olarak bu konuya duyarlı yaklaşmaları gerektiğini belirten Kocaman, şöyle konuştu:
"Kapanma sürecinde ne kadar zorluk çektiğimizi biliyoruz. Bu nedenle o günlerin yeniden gelmemesi adına üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirmeli ve aşımızı olmalıyız. Bilindiği gibi Kovid-19 salgınına karşı en büyük tedbir aşı olmak. Bu sayede inşallah ülke olarak bu zorlu sürecin de üstesinden geliriz."
Kaynak: AA
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