Keşan Esnaf Odası Başkanı Kocaman "aşı olun" çağrısında bulundu - Son Dakika

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, üyelerine "aşı olma" çağrısında bulundu.

Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının ülke genelinde ve Keşan'da arttığını söyledi.

Esnaf olarak bu konuya duyarlı yaklaşmaları gerektiğini belirten Kocaman, şöyle konuştu:

"Kapanma sürecinde ne kadar zorluk çektiğimizi biliyoruz. Bu nedenle o günlerin yeniden gelmemesi adına üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirmeli ve aşımızı olmalıyız. Bilindiği gibi Kovid-19 salgınına karşı en büyük tedbir aşı olmak. Bu sayede inşallah ülke olarak bu zorlu sürecin de üstesinden geliriz."